Kiev (AFP). Ukraine: l'approche du cessez-le-feu n'empêche pas les combats, 27 morts dans l'Est

De violents combats continuaient vendredi, avec 27 morts dans l'est de l'Ukraine, Washington accusant une nouvelle fois Moscou d'y déployer des armes lourdes, ce qui augure mal du respect du cessez-le-feu censé entrer en vigueur samedi à minuit locales (22H00 GMT). Le texte de ces accords de Minsk 2, arraché jeudi au terme de seize heures de négociations entre les dirigeants russe, ukrainien, français et allemand, avait fait naître "une lueur d'espoir" alors que sur le terrain les affrontements avaient atteint des niveaux critiques récemment après dix mois de conflit au lourd bilan de plus de 5.500 morts. Vendredi 15 civils et 12 militaires ukrainiens ont été tués, selon les derniers bilans ukrainiens et séparatistes. Dans le fief rebelle de Donetsk, les tirs d'artillerie et les salves de lance-roquette multiple Grad, venant essentiellement des positions séparatistes, continuaient encore vendredi soir a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Plus tôt, le président ukrainien Petro Porochenko a affirmé devant des militaires qu'il ne fallait "pas avoir d'illusions" quant à l'avenir des accords de paix. "Je ne veux pas donner de faux espoirs, ni qu'on pense que je suis naïf : il y a encore un long et difficile chemin à parcourir avant d'arriver à la paix", a-t-il dit. "Personne ne peut être absolument certain que les conditions d'une paix fixées à Minsk seront remplies", a-t-il ajouté. De son côté, Washington a accusé vendredi Moscou de continuer à déployer des armes lourdes dans l'est de l'Ukraine. "Nous sommes très préoccupés par la poursuite des combats () et par les informations concernant des chars et des systèmes de missiles supplémentaires venus ces derniers jours de l'autre côté de la frontière, de Russie", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Jennifer Psaki. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande avaient dès jeudi laissé entendre qu'il y aurait des difficultés à appliquer Minsk 2, et ont menacé la Russie de nouvelles sanctions si la trêve n'était pas respectée. Plus positive, la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini, en visite en Tunisie, a estimé que le cessez-le-feu, s'il se concrétise, serait "le premier pas" vers une résolution de la crise. - Kiev attend une "escalade" - Sur le terrain les combats se déroulaient sur toute la ligne du front et les "drones ennemis ont survolé toute la zone de conflit", a indiqué l'armée ukrainienne. Cette dernière a également fait état vendredi soir de combats faisant rage aux abords de Debaltseve, noeud ferroviaire stratégique à mi-chemin entre les capitales des "républiques" rebelles de Donetsk et de Lougansk, où les troupes ukrainiennes sont quasiment encerclées. Selon plusieurs analystes, les séparatistes prorusses cherchent à reprendre Debaltseve d'ici à l'entrée en vigueur du nouveau cessez-le-feu. "L'Ukraine s'attend à une escalade et prend des mesures pour repousser les tirs", a déclaré le vice-ministre de la Défense Petro Mekhed en affirmant que les rebelles allaient tenter de prendre Debaltseve ainsi que le port stratégique de Marioupol, sur les bords de la mer d'Azov. - Insuffisances de Minsk 2- De l'avis général, l'accord de Minsk 2 ne permettra pas d'instaurer la paix, car il ne prévoit pas de mécanismes concrets pour régler les questions litigieuses, en particulier le contrôle de la frontière, dont 400 kilomètres sont tenus par les rebelles. L'Ukraine et les Occidentaux accusent la Russie d'y faire transiter armes, combattants et troupes régulières. Un contrôle ukrainien? "Je n'y crois pas. Nous resterons là où nous sommes", a affirmé vendredi à l'AFP un responsable séparatiste à Ouspenka, l'un des poste-frontières face à la Russie.

