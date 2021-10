Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille reçoit Reims en ouverture

Annoncé comme un futur crack, le jeune espoir de Marseille Florian Thauvin ne confirme pas, pour l'instant, les attentes placées en lui par son club et par le Vélodrome, qui pourrait encore le lui faire payer vendredi contre Reims (20h30). A quoi pensera-t-il au moment de rentrer sur le terrain, Thauvin? Au premier but qu'il a inscrit sous le maillot olympien, le 26 novembre 2013, lors du précédent déplacement de Reims à Marseille? Ou aux sifflets qui sont tombés du Vélodrome lors des deux derniers matches de l'OM à domicile, contre Guingamp puis Evian? A 22 ans, il est devenu un paradoxe. D'un côté, sa générosité, son énorme capacité d'accélération et de percussion, lui valent les louanges de son entraîneur Marcelo Bielsa, et en font un joueur clé de l'OM. De l'autre ses défauts, dont on finit par douter qu'ils ne soient que ceux de la jeunesse - excès de confiance, perte de ballons et volonté, souvent vaine, de faire la différence seul -, agacent. Depuis qu'il a été désigné "meilleur espoir de L1" par l'UNFP en 2013, au terme d'une très bonne saison avec le SC Bastia, l'Orléanais a toujours semblé porter le poids d'attentes trop grandes pour lui. Objet de polémique lors du mercato 2013, ne voulant plus aller jouer à Lille auprès de qui il s'était engagé en janvier, Thauvin est arrivé à Marseille avec pas mal de pression sur les épaules. Et a livré une première copie correcte, sans plus: 31 matches de L1, 8 buts, 3 passes lors de l'exercice 2013/14. - Perfectible - L'arrivée de Marcelo Bielsa à Marseille aurait pu tout changer: un entraîneur reconnu, exigeant, tourné vers l'attaque, qui laisse la part belle à ses plus jeunes joueurs Et qui, ça ne gâte rien, ne manque pas une occasion de dire tout le bien qu'il pense de lui. L'Argentin a toutefois dû sentir un peu d'incrédulité, début janvier, quand il a assuré en salle de presse que son international espoir pouvait devenir "el mejor jugador del mundo" (le meilleur joueur du monde). Car il s'est repris: "UNO DE LOS mejores" (un des meilleurs)! Les stats de Thauvin sont en effet encore loin d'en faire un Messi (ou Ronaldo) en puissance: 24 matches de L1, 5 buts, 3 passes. Et malgré quelques mouvements de grande classe (son enchaînement contrôle de la poitrine-frappe sous la barre contre Nice par exemple), son jeu reste très perfectible. Thauvin est ainsi le joueur de Ligue 1 qui a le plus perdu de ballons en 2014, a noté le statisticien Opta sur Twitter. Surtout, alors que Dimitri Payet ou André-Pierre Gignac sont moins bien depuis le début d'année 2015, Thauvin ne parvient pas à se montrer plus décisif pour compenser. Lucas Ocampos, prêté par Monaco à Marseille et qui évolue lui aussi sur les ailes, a lui marqué sur l'un de ses tous premiers ballons contre Rennes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire