Paris (AFP). Les oeuvres sociales de la police dans la tourmente, un nouveau séisme

L'association chargée des oeuvres sociales de la police est au coeur d'une vaste enquête sur des malversations présumées qui vaut à son président, figure du syndicalisme policier, d'être écroué et à un haut responsable de l'IGPN, la "police des polices", d'être suspendu. C'est une affaire dans l'affaire qui a conduit au limogeage du patron de la PJ parisienne et, selon des sources policières, un possible "nouveau séisme" dans la police. Après la chute de Bernard Petit, patron du 36 Quai des Orfèvres, soupçonné de fuites dans une enquête la semaine dernière, un homme également mis en examen dans ce dossier a été écroué il y a tout juste une semaine. Il lui est notamment reproché des malversations financières. Ce n'est pas n'importe qui: Joaquin, dit "Jo", Masanet est un ancien syndicaliste policier qui avait la réputation de faire et défaire les carrières de hauts fonctionnaires. Et se targue d'être un proche du président François Hollande. Il avait notamment été très actif dans la campagne de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007. M. Masanet a été mis en examen et écroué vendredi dernier dans l'affaire des fuites à la PJ parisienne. Mais depuis les débuts de cette enquête, l?Inspection générale de la police nationale (IGPN, la "police des polices") s'est aussi penchée sur la gestion de l'Association nationale d'action sociale (Anas) des personnels de la place Beauvau, un mastodonte qui gère les oeuvres sociales de la police et dont il est le président. Dans ce volet financier de l'enquête, Joaquin Masanet a été mis en examen pour abus de confiance aggravé. Ce n'est pas tout: le numéro 2 de l'IGPN, le service qui a enquêté sur les fuites, a été suspendu jeudi de ses fonctions en marge de l'enquête sur ces malversations présumées, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Ce commissaire de 57 ans, Eric Draillard, est soupçonné par sa hiérarchie d'avoir profité de "largesses" de Jo Masanet et de l'Anas, selon des sources proches du dossier. - 'Complot des sarkozystes' - La direction générale de la police nationale (DGPN) a confirmé à l'AFP vendredi cette "mesure conservatoire" prise dans le cadre d'une "enquête administrative" et décidée "eu égard aux fonctions" occupées par ce haut fonctionnaire qui dirigeait l'antenne parisienne de la "police des polices". L'Anas a été fondée par un syndicat de CRS en 1949 - que M. Masanet a longtemps dirigé - et, depuis 2009, gère plusieurs centres de vacances et une structure d'accueil pour les policiers en détresse. Son budget annuel est de plusieurs millions d'euros. L'IGPN a passé ses comptes au crible et suspecte Jo Masanet de "s'être enrichi" notamment, selon des sources policières, pour éponger des dettes de jeu de quelque 80.000 euros. De possibles surfacturations, d'un montant d'environ 400.000 euros, ont été mises au jour dans le cadre de la construction d'une piscine dans un centre de vacances géré par l'Anas par exemple, selon ces sources. Et l'enquête "ne fait que débuter", selon elles. Les trésoriers ont été entendus cette semaine et de nombreuses perquisitions menées au siège de l'Anas à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) et au domicile de M. Masanet. Des responsables de l'Anas ont nié ces accusations auprès de l'AFP. Ils estiment que Jo Masanet, "au train de vie très modeste", a lui-même "remis de l'ordre" dans les finances de ce super comité d'entreprise de Beauvau à son arrivée en 2009, une fois retraité de la police. Certains voient dans ces affaires qui se télescopent un "complot" ourdi "par les sarkozystes" pour faire "tomber des réseaux policiers de gauche". Ils ont confié les intérêts de leur association à un ténor du barreau, Me Thierry Lévy. "Nous rendrons coup pour coup", disent-ils, "Jo a toujours été au service des plus humbles" et "s'est résolument engagé pour lutter contre les suicides dans la police".

