Ryad (AFP). Arabie: pas de flagellation du blogueur Badaoui pour la 5e semaine

Le blogueur saoudien Raef Badaoui, condamné à 1.000 coups de fouets en 20 semaines pour "insulte à l'islam", n'a pas été flagellé vendredi, pour la cinquième semaine consécutive, a indiqué Amnesty international "Raef n'a pas été soumis ce jour à une séance de flagellation. Nous ne savons pas pourquoi mais il demeure en prison", a dit l'organisation de défense des droits de l'Homme sur son compte Twitter. M. Badaoui avait subi les premiers 50 coups de fouets le 9 janvier, et les deux séances suivantes de flagellation avaient été repoussées pour des raisons de santé. Depuis, le militant n'a plus été fouetté. Son cas a soulevé l'indignation à travers le monde, l'ONU dénonçant une sentence "cruelle et inhumaine". Raef Badaoui, 31 ans, animateur du site internet Liberal Saudi Network et lauréat 2014 du prix Reporters sans frontières (RSF) pour la liberté de la presse, est emprisonné depuis 2012. Condamné pour "insulte" envers l'islam, il purge une peine de 10 ans de prison prononcée en novembre. Il a été condamné également à 1.000 coups de fouets - 50 par semaine pendant 20 semaines. Farouche défenseur de la liberté d'expression, son site internet avait demandé la fin de l'influence religieuse dans le royaume, régi par le wahhabisme, une stricte version de l'islam.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire