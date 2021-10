Peshawar (Pakistan) (AFP). Pakistan: 16 morts après un raid taliban contre une mosquée chiite

Un commando taliban a attaqué vendredi une mosquée chiite de Peshawar et fait au moins 16 morts et 67 blessés lors de la grande prière hebdomadaire, nouvelle attaque sanglante contre cette minorité religieuse régulièrement visée au Pakistan. Cette attaque survient deux semaines après celle qui a fait 61 morts à Shikarpur (sud) dans une autre mosquée fréquentée par les chiites, considérés comme des traîtres à l'islam par les groupes extrémistes sunnites locaux proches d'Al-Qaïda. Selon la police, trois hommes armés bardés de vestes d'explosives sont entrés dans l'enceinte de la mosquée Imamia en coupant des barbelés, avant de l'attaquer à la grenade. "Un kamikaze s'est fait exploser à l'entrée de la mosquée, un autre a été abattu par la police et le troisième a été capturé avant d'être tué", a déclaré à l'AFP Nasir Durrani, inspecteur général de la police provinciale. L'attaque a tué 16 civils et blessé 67 autres, dont 8 se trouvaient dans un état grave, selon le dernier bilan des autorités et de l'hôpital proche qui a reçu les dépouilles. L'attaque a été revendiquée par le Mouvement des talibans du Pakistan (TTP), allié d'Al-Qaïda et principal groupe rebelle du pays, qui a déclaré avoir ainsi voulu "venger la mort du docteur Usman", un combattant taliban condamné à mort pour avoir mené une attaque contre l'armée en 2009, et pendu en décembre dernier par les autorités. - Vengeance - "Le sang appelle le sang, et nous continuerons à nous venger durement" contre le gouvernement, a ajouté le porte-parole du TTP, Muhammad Khurasani, dans un communiqué publié après l'attaque de cette mosquée située à proximité de plusieurs bâtiments gouvernementaux. Interrogé par la chaîne de télévision locale Geo TV, Mushtaq Ghani, ministre de l'Information de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale, a vu dans cette attaque une réaction aux offensives militaires menées ces derniers mois contre les rebelles dans la région. Peu après le début de l'attaque, de grandes flammes et une épaisse fumée s'étaient échappées de la mosquée, d'où les gens fuyaient en portant des blessés sur leurs dos, près de policiers faisant feu ou contrôlant les abords. L'assaut a duré environ une heure, selon la police, qui s'est ensuite affairée à neutraliser les grenades et explosifs non explosés sur les lieux et à fouiller les alentours. Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, est régulièrement frappée par les attentats, une instabilité nourrie notamment par sa proximité avec les zones tribales frontalière de l'Afghanistan, principaux repaires des rebelles talibans en lutte contre le gouvernement d'Islamabad. L'attaque d'il y a deux semaines à Shikarpur avait été revendiquée par le Jundullah, un groupuscule proche des talibans peu connu. Les attaques contre les chiites, qui représentent environ 20% de la population, se sont multipliées ces dernières années dans ce pays majoritairement sunnite de 200 millions d'âmes. Les deux plus meurtrières ont fait plus de 200 morts en 2013 dans deux quartiers chiites de Quetta (sud-ouest). Celle de Shikarpur était elle la plus sanglante depuis le raid du TTP qui a fait 150 morts, dont 132 écoliers, le 16 décembre dernier dans une école de Peshawar, l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire du pays. Selon l'Institut pakistanais des études sur la paix (PIPS), un centre de recherche indépendant, les "attaques terroristes" ont toutefois reculé de 30% au Pakistan en 2014.

