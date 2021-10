Paris (AFP). Emploi salarié: nouvelle année noire en 2014, malgré un 4e trimestre stable

L'économie française a connu en 2014 une nouvelle année noire sur le front de l'emploi, avec 67.600 suppressions nettes de postes (-0,4%), malgré un dernier trimestre stable grâce à l'intérim, selon une estimation de l'Insee publiée vendredi. Au dernier trimestre, l'intérim a créé 23.600 emplois (+4,6%), permettant à l'emploi marchand de limiter les dégâts: 5.100 postes détruits (-0,0%). L'embellie dans le travail temporaire a compensé de nouvelles baisses dans tous les autres secteurs: -11.100 postes dans l'industrie (-0,4), -13.000 dans la construction (-1,0%) et -4.600 dans le tertiaire hors intérim (-0,0%). Sur l'ensemble de l'année 2014, seul le secteur tertiaire (hors intérim) est dans le vert, avec 15.700 créations. La situation dans l'industrie (-1,2%) et dans la construction (-3,1%) a continué de se dégrader. De son côté, l'intérim est "quasi-stable" sur un an (-0,2%). L'emploi marchand s'était déjà dégradé à un rythme comparable en 2013, année où 69.000 postes avaient été rayés de la carte. Ces piètres résultats ne sont pas une surprise, au vu de la faible croissance. L'Insee a annoncé plus tôt dans la matinée qu'elle avait plafonné à 0,4% la croissance du Produit intérieur brut en 2014, comme en 2013. Or la plupart des économistes estiment qu'en-dessous de 1,5% de croissance, l'économie ne crée pas suffisamment d'emplois pour faire baisser le chômage. "Ce n'est pas exact", a estimé Michel Sapin, le ministre des Finances, sur iTELE. "Je pense qu'à partir de 1%, on recrée de l'emploi." 1%, c'est justement la prévision de croissance du gouvernement pour 2015. L'Insee, elle aussi, s'attend à une situation légèrement meilleure en 2015, notamment grâce aux effets du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et des autres mesures du Pacte de responsabilité. Mi-décembre, il évaluait leur impact à 80.000 emplois en 2015. Cela ne devrait toutefois pas suffire à faire passer le secteur marchand dans le vert, mais les destructions devraient être moins nombreuses: -11.000 prévues au premier semestre. L'emploi total devrait toutefois repartir à la hausse (+18.000 postes au 1er semestre), grâce à un secteur public toujours soutenu par les emplois subventionnés. Insuffisant toutefois pour compenser le dynamisme de la population active. Chaque année, plus de 100.000 actifs supplémentaires arrivent sur le marché du travail. Par conséquent, le chômage devrait poursuivre sa hausse d'ici à mi-2015, à 10,2% de la population active en métropole (contre 9,9% au 3e trimestre 2014) et à 10,6% avec l'outre-mer (contre 10,4).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire