Caen - Twisto : l'arrêt de bus qui soulève la polémique

Ce matin, une réunion de crise s'est tenue au siège de Viacités, le syndicat mixte qui gère les transports en commun caennais. Son président Eric Vève, Gérard Leneveu, son vice-président, les maires-adjoints de la ville de Caen, Cécile Dossou, en charge de la voirie et Jean-Louis Touzé, en charge de la sécurité et de la police municipale de Caen, étaient présents pour discuter avec les représentants du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Twisto, et de l'inspection du travail, pour débattre de l'agression du conducteur le 29 décembre. Une agression qui a entraîné hier une application du droit de retrait des conducteurs à hauteur de l'arrêt du théâtre situé devant le Monoprix, rue de Bernières à Caen, lieu de l'incident.



Dans la semaine, le CHSCT a fait savoir que 22 actes délicats ont été commis en 2010, allant d'insultes envers des conducteurs à des coups portés. Toutes les personne présentes ont reconnu la particularité de l'arrêt "Théâtre" installé devant le Monoprix. L'agression du 29 décembre était la seule à caractère physique de l'année 2010.



La direction de Twisto a fait savoir qu'elle n'a pas attendu cet incident pour lancer une réflexion sur le déplacement de cet arrêt 120 mètres plus loin, en attendant que la station du théâtre soit réaménagée entre février et avril 2011. Cette dernière accueillera alors 13 lignes de bus. En attendant, l'arrêt de bus devant le Monoprix est maintenu jusqu'à nouvel ordre.