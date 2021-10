Violence à  l'école : le désarroi des parents.

Une maman voit du harcèlement scolaire pour sa fille quand l'académie voit des altercations ponctuelles. Les difficultés ne sont pas moindres de part et d'autre. Chacun expose ses constats. Cette maman a déposé plainte contre l'école primaire de sa fille et contre l'équipe d'encadrement du temps périscolaire. Elle souhaite que les traumatismes de sa fille soient pris en compte à sa juste valeur, ainsi que ses paroles.



Pour l'heure la situation semble difficile, la fillette ne veut pas retourner dans son école. Et les mairies refusent une dérogation pour une scolarisation dans une autre école.



M.Patrick Vautier , directeur de cabinet du recteur d'académie, expose la position de l'institution. Selon les éléments dont il a pris connaissance, il parle davantage d'altercation ponctuelle, ce que nie la famille de l'enfant. Il reconnaît le caractère grave de ce qu'a subit la fillette. Et tient non pas à relativiser mais plutôt à rappeler que le cas est pris au sérieux. La surveillance des temps périscolaires est concernée.





site internet : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/



Numéro de tél 0808 807 010







Maman de la fillette harcelée Impossible de lire le son.