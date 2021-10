Les instigateurs de la D-Day Box s'invitent désormais au musée

Avec plus de 2 000 boîtes écoulées, les instigateurs du projet, Vincent Françoise et Yuri Perchey ont réussi leur pari. La deuxième version à laquelle a été ajouté un manuel d'utilisation et pour laquelle la qualité du lecteur MP3 a été améliorée, est actuellement distribuée dans près de 60 points de vente de Cherbourg à Villers-sur-Mer. 4 000 exemplaires sont à la vente. La troisième version incluera une traduction en néerlandais.

Mais les deux jeunes entrepreneurs originaires du Bessin ne s'arrêtent pas là. Demain, mercredi 18 février, ils participeront à l'inauguration du nouveau système de visite multilingue, au musée Pégasus de Ranville. Et pour cause, ils l'ont conçu à l'aide de QrCodes lisibles par les smartphones. "A côté de notre activité liée à la D-Day Box, nous souhaitons insérer de la technologie à doses homéopathiques dans les musées ou dans le monde du tourisme", explique Yuri Perche. "Nous avons répondu à la demande de la direction qui souhaitait offrir à ses visiteurs étrangers, la possibilité de consulter les présentations des collections en une dizaine de langues." C'est désormais chose faite.