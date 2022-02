Football: La coupe de France, c'est bon aussi pour le porte monnaie

Des matchs importants pour les 3 clubs sur le plan sportif mais pour Avranches et Cherbourg, l'enjeu est aussi financier...

L'enjeu sportif de la coupe de France est indéniable que ce soit pour les clubs professionnels ou les clubs amateurs. Vieille de 94 ans, la coupe a su conserver la magie et le prestige de sa jeunesse. Chaque année, elle procure aux 100 000 joueurs qui la dispute des émotions intenses et parfois indescriptibles. C'est elle qui permet au football amateur de rencontrer le football professionnel. Chaque années, on a le droit à l'aventure fantastique d'un club amateur qui parvient a se hisser dans les derniers tours battant au courage et à l'envie les clubs de ligue 1 et de ligue 2 qui se dressent devant lui. Mais au delà du côté sportif, la Coupe de France, c'est aussi une manne financière importante pour les « petits clubs »....

"A Cherbourg, la qualification pour les 16èmes de finales de la Coupe de France permettrait quasiment de boucler le budget".

Chaque fois qu'une équipe passe un tour de coupe de France, elle est récompensée financièrement. Si les premiers tour apparaissent comme peu attractifs, ça n'est pas le cas des 32èmes de finale que vont disputer Avranches et Cherbourg, ce samedi 8 janvier... Une qualification pour les 16èmes de finale de la coupe de France permettrait au deux club de rafler la bagatelle de 82 000 Euros...40 000 euros pour la victoire plus les 42 000 Euros déjà engrangés dans les tour précédents. Et si pour un club professionnel, la somme est dérisoire, pour les clubs amateurs, c'est un enjeu important...

82 000 Euros, c'est plus d'un dixième du budget de l'US Avranches. Autant dire que la somme récoltée en cas de victoire permettrait au président Guérin de regarder l'avenir sereinement sur le plan financier... Cette somme, c'est également, la somme qui pourrait permettre à l'AS Cherbourg et à son président Gérard Gohel de combler une grande partie des 100 000 euros qu'il lui manque pour boucler son budget....

Bref si la Coupe de France fait rêver joueurs et supporters, elle fait aussi rêver les porte-monnaies...