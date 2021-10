Mark Wahlberg s'intéresse à un DJ dans sa prochaine production HBO

Après avoir suivi les premiers pas à Hollywood d'un jeune acteur prometteur ("Entourage"), Mark Wahlberg planche actuellement sur "Hyena", une série qui s'intéresse à un autre visage de l'industrie du divertissement. L'histoire se basera sur celle de Rude Jude, DJ et animateur du show hip hop "The All Out Show" qu'il anime sur Sirius Satellite Radio.

Jude Angelini participe à l'élaboration du scénario, à partir de ses propres mémoires, sorties récemment dans l'ouvrage "Hyena". Pour la production, Mark Wahlberg s'entoure de ses fidèles collaborateurs Ally Musika et surtout Stephen Levinson.

Avec ce dernier, la star américaine a déjà produit, toujours pour HBO, "En analyse", "Entourage", "How to Make it in America", "Boardwalk Empire" et "Ballers", série à venir avec Dwayne Johnson dans le premier rôle.