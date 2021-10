L'agenda de Manuel Valls en Normandie ce vendredi

Manuel Valls a commencé son déplacement en Normandie par une visite au Ganil, le Grand accélérateur national d'ions lourds, basé à Caen. La visite du site a commencé à 10h15. Pour cette journée, il est accompagné du ministre des Affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, et du ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve.



Les membres du gouverneront prennent ensuite la direction d'Honfleur, où doivent être signés les contrats Etat-Région à 11h45 (CPER / CPIER). La réunion se tient au grenier à sel, avec des discours de Michel Lamarre (maire), Laurent Beauvais (président du Conseil régional de Basse-Normandie), Nicolas Mayer-Rossignol (président du Conseil régional de Haute-Normandie).



Vers 13h, la délégation prend la direction du campus universitaire et des laboratoires de recherche de Mont Saint-Aignan, avec un départ prévu vers 16h pour regagner Paris.