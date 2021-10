Entreprises haut-normandes : quelles perspectives pour 2015 ?

Le chiffre d'affaires des industries

Par rapport à l'année 2013, le chiffre d'affaires des entreprises industrielles en 2014 (agroalimentaires, fabrication de matériel de transports, équipements électriques et électroniques, fabrication des autres produits industriels) baisse de 0,9%. La hausse est notamment marquée dans le secteur de la chimie et de la pétro-chimie (-6%).

Les perspectives pour 2015 sont un peu plus optimistes avec une hausse de 2,6% du chiffre d'affaires pour les industries manufactuières. La pharmacie et la métallurgie font partie des secteurs dynamiques.

L'investissement des industries

En 2014, l'investissement total des industries a été de 583 millions d'euros, dont 155 millions d'euros pour la chimie et la pétrochimie, et 125 millions d'euros pour les transports (en partie assurés par les investissements de Renault à Cléon et Sandouville).

En 2015, l'échantillon de réponses obtenues par la Banque de France laisse présager d'un montant de l'investissement en baisse, à 553 millions d'euros, dont 162 millions d'euros pour la chimie et la pétrochimie.

Les effectifs des industries

En 2014, "les effectifs baissent partout sauf dans le secteur de la fabrication des équipements électroniques et électriques", présente Michel Duzanski, responsable du service régional des actions de place à la Banque de France. Les effectifs baissent de 1,5% dans l'ensemble des industries manufacturières. En 2015, même baisse (-1,4%).

Le secteur de la construction

C'est le secteur le plus touché dans la conjoncture actuelle. En 2014, le chiffre d'affaires (bâtiment et travaux publics confondus) a baissé de 3,6% par rapport à 2013. En 2015, les entrepreneurs sont plus optimistes et attendent une hausse minime de 0,3% du chiffre d'affaires.

Les effectifs, en baisse de 2,2% en 2014, le seront toujours en 2015 (-1,1% dont une baisse 2,7% dans les travaux publics).

Le secteur des services marchands

Ce secteur comprend le transport et l'entreposage, les activités informatiques et les services de l'information, les activités spécialisées et les services relatifs au bâtiment. Le chiffre d'affaires 2014 est "décevant" selon la Banque de France, en baisse de 3% par rapport à 2013. Un petit rebond est attendu pour 2015 avec une hausse de 1,4%.

Les effectifs, en hausse de 0,9% en 2014, diminueraient en 2015 avec une baisse de 0,4%.

En conclusion, la Banque de France évoque une année 2015 "qui laisse espérer une activité meilleure". Elle s'appuie sur plusieurs indices positifs : la baisse du prix des matières premières qui pourrait avoir un effet levier sur la croissance et le pouvoir d'achat des ménages en augmentation grâce à la baisse de l'inflation.