Sortir dans l'Orne : vendredi 13 février

Ce soir, à Alençon, le plus français des humoristes québécois, Stéphane Rousseau, débarque sur la scène d'Anova et présente son tout nouveau spectacle "Stéphane Rousseau brise la glace". Il dévoile sur scène ses multiples talents en mêlant humour et musique. C'est ce vendredi à 20h30, l'entrée varie entre 30 et 42€.



Vous avez jusqu'à dimanche pour aller à la fête foraine d'Alençon. Rendez-vous sur la place du Hertré pour profiter de plus de 80 attractions pour petits et grands.



Les Scènes Ouvertes, Festival de pratiques amateurs à Argentan se déroulera du 26 au 28 juin 2015 au Quai des Arts. Si vous êtes amateurs de danse, de chant, de musique et autres formes artistiques, le Quai des Arts ouvre ses inscpritions aux talents de la scène locale. Retrouvez toutes les infos sur quaidesarts.fr