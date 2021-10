Sortir dans le Calvados : vendredi 13 février

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 février, c'est le festival Improvise à Caen. L'occasion de découvrir les pratiques artistiques improvisées comme le théâtre et la danse. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur www.mjc-cheminvert.fr



Des collectes de sang sont organisées cette semaine à l'Hôtel de ville de Caen. Pour donner votre sang, rendez-vous dans la salle du réfectoire aujourd'hui de 15h à 19h et demain de 11h à 18h. Plus d'infos sur le don du sang sur www.dondusang.net



La CCI Flers-Argentan / Ouest Normandie participe aux Web Trophées 2015 afin de récompenser les meilleurs sites normands dans différentes catégories. Les entreprises ont jusqu'à demain pour s'inscrire et tenter de repartir avec l'un des nombreux prix.