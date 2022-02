Des prix stables dans l'immobilier en 2011

Alors que les pronostics quant aux tendances des prix de l'immobilier pour cette nouvelle année vont bon train, le site Internet Entreparticuliers.com prend les avis des autres experts à contre-pied et mise plutôt sur une stabilité, dans son baromètre de décembre, publié ce jeudi 6 janvier. Plus tôt dans la journée, la Fédération nationale de l'immobilier préférait évoquer une hausse comprise entre 3% et 6%, selon la fluctuation des taux des prêts. De son côté, le réseau Century 21 table sur un mouvement à la hausse entre 2% et 3%.

Si les prévisions du site Internet Entreparticuliers divergent de celles de la FNAIM ou encore du réseau d'agences immobilières Century 21, l'expert rejoint ses confrères pour affirmer que la hausse des prix dans l'immobilier a été très disparate en 2010 selon les régions.

Si les prix ont augmenté de 12% en Ile-de-France sur un an, et même de 22% à Paris intra-muros, ils sont à la baisse dans le Nord, de l'ordre de près de 3%. Finalement, Entreparticuliers.com conclut à une hausse de 5% à l'échelle nationale.

Finalement, en 2010, les acquéreurs sont passés plus souvent par des particuliers pour réaliser leur projet immobilier. Le nombre de biens mis en vente entre particuliers s'est élevé à 553.476 biens, en augmentation de 34,6% par rapport à 2009.

Côté transaction, le délai moyen s'est raccourci pour s'établir à 9,4 semaines, l'un des plus courts depuis deux ans et demi. A noter que 35% des biens immobiliers se sont vendus en moins d'un mois et 39% des transactions se sont conclues sans concession de la part du vendeur.

