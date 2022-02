Un nouvel album pour No Doubt

Après Everything in Time en 2004, No Doubt a débuté l'enregistrement de son septième album studio. Le groupe californien mené par Gwen Stefani a dévoilé sur son site officiel les premières images en studio.

Le guitariste de la formation, Tom Dumont a déclaré sur le site du groupe: "Deux nouveaux bébés vont voir le jour : le mien et celui de Tony (Kanal). Cela causera quelques retards. Ça nous prendra du temps, comme toujours. La vie est désormais plus compliquée qu'à l'époque où nous n'avions pas d'enfants. Notre but, c'est d'écrire d'autres chansons cette année et de terminer l'enregistrement de tous les morceaux. Nous sommes très contents du nouveau matériel".

En novembre 2010, No Doubt a livré à ses fans un condensé de ses meilleurs titres. Le best of No Doubt Icon, proposait une liste de morceaux identique à celle du disque The Singles 1992-2003, paru en 2003. L'album contenait notamment Don't Speak, It's My Life, Just A Girl et Hey Baby.

Rappelons que le groupe californien No Doubt a été formé en 1986. Il a connu le succès dans les années 90 avant le début d'une carrière solo pour Gwen Stefani au début des années 2000. La formation est menée par la chanteuse Gwen Stefani et le bassiste Tony Kanal.

