Un "supermarché de la drogue" démantelé à Caen

Il y a une semaine jour pour jour, mercredi 4 février, il est 10h30 lorsque la police procède à un contrôle dans un bar du quartier de la Pierre-Heuzé, au nord de Caen. Alors que les identités des 23 personnes présentes sont vérifiées une à une, un agent remarque la présence au sol d'un joint, prêt à être fumé. Puis d'un autre. Le sol en est en fait jonché, tout comme le comptoir où des morceaux de résine de cannabis sont repérés. A l'évidence, quelques clients ont préféré se séparer de leurs «marchandises» à la vue des forces de l'ordre.

Interrogé, le serveur, frère du gérant, joue la carte de la stupéfaction.

La police poursuit alors son investigation et découvre, de fait, un véritable « supermarché de la drogue ». Un premier escalier, qui mène aux toilettes et à un sous-sol de 200 m2, leur permet de mettre la main sur des emballages qui auraient contenu près d'une vingtaine de kilos de résine de cannabis. Au-dessus d'un tuyau, 40 grammes de cocaïne sont aussi découverts. Derrière une porte, dans le bar, les forces de l'ordre découvre un second escalier qui mène aux caves des immeubles alentours. Là, ce sont 3,5 kilos de cannabis qui sont saisis.

Âgés de 63 et 59 ans, les deux frères ont été placés en garde à vue puis libérés. Ils nient les faits. Le gérant est également poursuivi pour travail dissimulé. Il avait en effet licencié son frère, lui permettant de faire valoir ses droits au chômage, tout en continuant à le défrayer pour ses heures, sans le déclarer.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer d'éventuelles complicités. Face à la gravité des faits, le Préfet du Calvados a frappé l'établissement, "véritable supermarché de la drogue" selon la police, d'une fermeture administrative de six mois.