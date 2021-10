Marcoussis (France) (AFP). Six nations: une seule retouche chez les Français contre l'Irlande

Avec une seule retouche, qui plus est forcée, apportée à l'équipe titulaire lors de la victoire étriquée contre l'Ecosse (15-8), l'encadrement du XV de France mise sur la continuité pour renverser l'Irlande samedi à Dublin dans le Tournoi des six nations. Prime aux vainqueurs et peu importe si ce succès a un goût d'inachevé. Mercredi, le manager Philippe Saint-André a fait fi des détails en dévoilant le XV de départ face à l'Irlande. En espérant que ses hommes haussent sensiblement leur niveau de jeu contre les tenants du titre. "On croit en nous, en ce qu'on fait, promet Saint-André. Le premier match n'a pas été parfait mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une victoire." Si la blessure à un pied d'Alexandre Ménini n'avait pas contraint le pilier gauche à jeter l'éponge, c'est sans doute l'ensemble de l'équipe qui aurait été reconduite pour ce périlleux déplacement. Eddy Ben Arous (24 ans, 2 sél) s'immisce logiquement parmi les titulaires, après avoir fait "une deuxième mi-temps de grande qualité" face au XV du Chardon, dixit Saint-André. Le Racingman, réputé pour sa mobilité, a beaucoup progressé en mêlée fermée comme en témoignent ses prestations en Coupe d'Europe, relève encore le manager. Pour le reste, toutes les interrogations sur les hommes nées des failles dans le jeu face à l'Ecosse ont été balayées d'un revers de main. "Même si on sait qu'on doit progresser dans la finition, les joueurs ont tenté beaucoup de choses, justifie PSA. On a mis énormément d'intensité. Le banc a été de qualité et nous a apporté des solutions." La charnière Rory Kockott - Camille Lopez aura ainsi une deuxième chance, en dépit de la concurrence proposée par le demi de mêlée Morgan Parra qui avait fait une bonne entrée en jeu contre l'Ecosse. "C'est vrai qu'on aurait aimé que Rory ose un peu plus, qu'il pèse un peu plus près des avants, admet Saint-André. Mais il a fait aussi des choses intéressantes pour sa première titularisation et il mérite de continuer." A droite de la première ligne, Rabah Slimani (25 ans, 11 sél) conserve aussi sa place de titulaire, aux dépens de l'expérimenté Nicolas Mas (34 ans, 76 sél). "Rabah est en grande forme actuellement, sur le match (contre l'Ecosse) il a eu énormément d'activité. C'est normal qu'il continue", a plaidé Saint-André. - Szarzewski en réserve - Même récompense pour Scott Spedding (28 ans, 4 sél) à l'arrière qui résiste donc au retour progressif de Brice Dulin, convalescent d'une blessure à un biceps depuis plusieurs semaines. Le Bayonnais sera présent au coup d'envoi pour la cinquième fois de suite. "Brice n'est pas encore à 100%, même s'il progresse il n'a pas tous ses moyens, que ce soit sur le plaquage, au niveau de la passe", a expliqué le manager des Bleus. Une petite incertitude plane quant à la participation du talonneur remplaçant Benjamin Kayser, qui a "eu une petite alerte à un quadriceps" mardi. Du coup, le capitaine du Racing-Métro Dimitri Szarzewski (31 ans, 78 sél) a été appelé par précaution en attendant de voir l'évolution de la blessure du Clermontois. Sur le banc, le seul changement est dû au jeu de chaises musicales provoqué par l'absence de Ménini. Vincent Debaty (33 ans, 25 sél) et son imposante carrure (1,90 m, 128 kg) sera investi du rôle d'impact player, tout comme Uini Atonio (1,97 m, 146 kg). Leur puissance, ajoutée à celles de Loann Goujon et Romain Taofifenua, devrait être particulièrement précieuse face au pack irlandais autrement plus dense que celui de l'Ecosse. Le XV de France s'envolera à 30 joueurs pour Dublin vendredi matin avec l'espoir de décrocher la première victoire face à l'Irlande de l'ère Saint-André, débutée il y a trois ans. Et un succès serait d'autant plus appréciable que les deux équipes s'affronteront aussi en poule de Coupe du monde à l'automne.

