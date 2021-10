Spécial Saint-Valentin : notre recette de mini charlottes toi et moi

Pour 2 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 10 mn

Ingrédients

14 biscuits à la cuiller

3 dl de litre de lait

1 gousse de vanille

4 œufs

3 fruits de la passion

100 g de sucre en poudre

2 ramequins à bords hauts



Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux dans la longueur. Séparer les jaunes des blancs d'œufs. Dans une jatte, fouetter les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne jaune et mousseux.

Verser le lait chaud petit à petit. Faire cuire la sauce sur feu doux sans cesser de remuer. La crème est cuite lorsqu'elle couvre complètement la cuillère.

Ouvrir les fruits, récupérer la pulpe et l'incorporer à la crème (en réserver 1 cuillère à café pour le décor). Laisser refroidir. Monter les blancs d'œufs en neige ferme, les ajouter à la crème froide.

Tapisser le fond et les parois des ramequins avec les biscuits à la cuiller puis verser la préparation et garder au froid une heure minimum. Quelques minutes avant de servir, démouler délicatement les charlottes. Les décorer avec un peu de pulpe de fruit de la passion et des morceaux de la gousse de vanille.