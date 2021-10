Haute-Normandie : une application mobile au secours des néo-ruraux

Le Réseau Rural Haut-Normand a eu l'idée d'une charte pour l'accueil des nouveaux arrivants en milieu rural, afin de faciliter leur insertion à la vie locale. Il a présenté à Bois-Guillaume sa plateforme informatique permettant de concevoir un livret d'accueil et quatre fiches personnalisées présentant le territoire, l'offre commerciale et non commerciale, les règles du "bien vivre ensemble" et un calendrier des manifestations. Cet outil actualisable permet une édition papier distribué dans les différents points de passage de la commune et/ou une diffusion en ligne.

Testé à la Mailleraye-sur-Seine, son maire, André Leborgne témoigne : "J'attendais cet outil, qui n'existait pas il y a 10 ans quand je suis arrivé. Outre sa gratuité, il permet des mises à jour régulières, comme pour tout document qui doit vivre."