Madrid (AFP). Espagne: crise au parti socialiste, dépassé par Podemos dans les sondages

Le Parti socialiste espagnol a suspendu mercredi son chef à Madrid, après sa mise en cause dans une affaire de corruption et alors que la gauche classique se divise, talonnée par le jeune parti antilibéral Podemos. "La direction du parti fédéral a approuvé une résolution suspendant de ses fonctions la direction du parti à Madrid", menée par Tomas Gomez, a annoncé le secrétaire de l'organisation du PSOE, Cesar Luena. Le secrétaire général du PSOE Pedro Sanchez a pris cette mesure alors que sa formation est dépassée dans les derniers sondages par Podemos, jeune parti antilibéral né en janvier 2014 et que la corruption, son cheval de bataille, est en tête des sujets d'inquiétude des Espagnols. Le nom de Tomas Gomez, qui n'est pas à ce stade mis en examen et clame son innocence, est évoqué depuis plusieurs semaines dans l'enquête concernant un présumé surcoût du tramway de Parla, au sud de Madrid, dont il fut maire de 1999 à 2008. Certains de ses collaborateurs sont aussi cités dans "l'opération Punica", une affaire de corruption impliquant plusieurs élus sont soupçonnés d'avoir bénéficié de commissions en échange de contrats publics estimés à près de 250 millions d'euros. Ces faits "provoquent une détérioration grave de l'image publique du PSOE, ainsi qu'une instabilité organique" du parti à Madrid et au niveau national, a déclaré Cesar Luena. "C'est une immense erreur (..) qui a des conséquences désastreuses pour notre parti", a lancé Tomas Gomez, ajoutant avoir cru dans un premier temps que cette annonce était "une blague". Six années de crise et la multiplication des affaires de corruption ont mis à mal le système politique espagnol dominé depuis la fin de la dictature franquiste (1939-1975) par le bipartisme du PSOE et du Parti populaire (conservateur), ce dernier étant revenu au pouvoir fin 2011. L'irruption de Podemos -- arrivant à la première ou la deuxième place selon les sondages à l'approche d'élections municipales et régionales en mai et de législatives prévues à la fin de l'année -- ont également poussé les partis traditionnels à afficher leur détermination contre la corruption.

