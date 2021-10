Dans 2 jours, c'est Vendredi 13!

Vendredi 13, au casino de Bagnoles de l'Orne, c'est votre jour de chance ! Jouez avec des tickets à gratter et un loto spécial organisé pour l'occasion.

Avec le ticket Las Vegas, de nombreux lots sont à gagner :

un bon Ticketoc de 100€

des menus Gourmets ou Découvertes

des Ticketoc à 10€

des coupes de champagne... (à consommer avec modération)

Chaque joueur se verra remettre son ticket à l'arrivée. Et puis à 17h, jouez au loto (1 carton offert à chaque joueur). A gagner: 50€pour les 1ères et 2èmes lignes et 100€ pour la 3ème.



Retrouvez toutes les infos sur www.casino-bagnolesdelorne.com

Ecoutez Michel, du casino, nous présenter ces différentes animations: