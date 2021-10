Disney dévoile son "Cendrillon" en prises de vue réelles

"Cendrillon" fait partie des nombreux classiques que Disney a entrepris d'adapter en "live action", au cinéma. Après "Alice au pays des merveilles" revisité par Tim Burton en 2010, "Cendrillon" est attendu dans les salles françaises le 25 mars avec Kenneth Branagh ("The Ryan Initiative", "Thor") derrière la caméra. "Le Livre de la jungle" subira le même sort avec un remake mis en scène par John Favreau ("Iron Man" 1 et 2) et prévu pour avril 2016.

"Cendrillon" reprend l'intrigue originale et suit Bella, une jolie jeune femme, martyrisée par sa belle-mère et ses filles depuis la disparition de son père. Un jour, à l'occasion d'une promenade en forêt, elle rencontre le prince et se met à rêver d'un autre destin.

Lily James, qui campe Cendrillon/Bella, donnera la réplique à Cate Blanchett, qui incarne sa belle-mère Lady Tremaine, à Helena Bonham Carter, sa marraine la fée, et Richard Madden qui joue le prince Kit.