Et après deux victoires consécutives, les hommes de Luc Chauvel ont lourdement chuté sur leur patinoire (0-4). Pourtant, les caennais ont eu de belles occasions d'ouvrir leur compteur dans le premier tiers-temps. Pour se qualifier en playoffs et surtout éviter les barrages du maintien au sein de l'élite du hockey français, les Caennais devront gagner ce vendredi à Morzine et espérer dans le même temps que Lyon perde à Angers.