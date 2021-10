La fréquentation du Zoo de La Flèche boostée par une émission télé

Durant plusieurs mois, les téléspectateurs de France 4 ont pu faire connaissance avec l'équipe du Zoo de La Flèche en les suivant dans leurs tâches quotidiennes auprès des animaux. Le programme a fédéré les amoureux des animaux, "surtout chez les 15/34 ans, auprès desquels (il) a enregistré des audiences record", note le parc.

Ce coup de projecteur n'est certainement pas étranger dans le succès du zoo situé près du Mans, qui regroupe quelque 1.500 bêtes, des éléphants aux otaries, en passant par les girafes.

Autre objet de curiosité pour le public, le Safari Lodge ouvert en 2013. Ces chalets spacieux et haut de gamme installés dans l'enceinte du parc permettent aux visiteurs de séjourner au plus près des animaux. Derrière de larges baies vitrées, ils côtoient en sécurité tigres, loups, ours blanc ou lémuriens. Près de 5.000 personnes y ont déjà séjourné en une année, précise le zoo. Quatre lodges sont actuellement disponibles, et dans les prochaines années, quatre autres devraient voir le jour, aménagés dans les zones des grizzlis et des ours polaires.

En associant zoo, hébergements et, à terme, lieux de séminaire pour une clientèle d'affaires, l'objectif affiché du parc est de devenir le "premier resort zoologique au monde".

D'ici là, dès mars prochain, ses portes s'ouvriront à nouveau aux équipes de tournage d'"Une saison au zoo", pour un troisième volet de l'émission diffusé au printemps.