Paris (AFP). Coupe de France: Saint-Etienne s'en sort, la logique respectée en 8e

Saint-Étienne (1re div.) a difficilement fait respecter la hiérarchie mardi soir, en s'imposant (2-1) contre le Red Star (3e div.), en 8e de finale, une logique qui a aussi été respectée dans les trois autres rencontres de la soirée. Les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe sont donc Saint-Étienne (1re div.), Boulogne-sur-Mer (3e div.) d'Auxerre (2e div.) et Concarneau (4e div.) Petit Poucet de la compétition. Avec pourtant un joueur de plus dès la 25e minute de jeu au stade Jean-Bouin, les Stéphanois n'ont pas réussi à conserver l'avantage d'un but de Ricky van Wolfswinkel (18). Les Franciliens sont revenus à la demi-heure de jeu par Hameur Bouazza (28). C'est finalement un but de Pierrick Cros à la 80e minute, déviant le ballon dans ses propres filets, qui a permis aux Verts de se qualifier. L'aventure en Coupe de France s'est arrêtée pour Quevilly (CFA), habitué ces dernières années des parcours longs dans la compétition (finaliste en 2012, demi-finaliste en 2010), en 8e de finale, battu par Boulogne-sur-Mer. Henry Gbizie est venu couper au premier poteau le centre de son défenseur (27), tandis que Georges Gope-Fenepej a scellé la qualification des Nordistes à la 76e minute. Les Auxerrois (L2) ont éprouvé des difficultés pour sortir Le Poire-sur-Vie (National). Après avoir ouvert le score à la 56e minute par Livio Nabab, Loïc Dufau a redonné espoir à ses coéquipiers en égalisant sur penalty dans le temps additionnel de la seconde période pour arracher les prolongations. L'AJA ne s'est qualifiée que lors de la séance de tirs au but (6-5), avec l'échec d'Arnaud Souquet. Le match entre les deux clubs amateurs de Croix (4e div.) et Concarneau (4e div.) s'est terminé sans but et ce sont finalement les Bretons qui se sont qualifiés sur une séance de tirs au but (4-1). Les 8e de finale de la Coupe de France, joués mardi, mercredi et jeudi Mardi Boulogne-sur-Mer (NAT) - Quevilly (CFA) 2-0 Le Poiré-sur-Vie (NAT) - Auxerre (L2) 1-1 a.p. Auxerre qualifié aux tirs au but (6-5) Croix (CFA) - Concarneau (CFA) 0-0 a.p. Concarneau qualifié aux tirs au but (4-1) Red Star (NAT) - Saint-Etienne (L1) 1-2 Mercredi

