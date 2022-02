Internet : les célibataires de Caen y cherchent l'âme soeur

Ou est-ce dû à l'attrait des Caennais pour les nouvelles technologies ?

Toujours est-il que les célibataires caennais utilisent plus le net que leurs voisins pour trouver l'âme sœur.



En seconde position



Un récent sondage réalisé par le site internet de rencontres Smartdate sur 430 000 internautes place en effet les célibataires caennais en quête de rencontres, en seconde position, avec une moyenne de 5,1 connexions par jour. Ils ne sont devancés qu'à Nantes, et c'est La Rochelle qui occupe la troisième place au classement.

Mais s'ils passent plus de temps sur Internet, les célibataires caennais ne sont pas pour autant plus nombreux qu'ailleurs. L'Institut national de statistiques dénombrait en 2007 (chiffres en vigueur) plus de 30 039 célibataires à Caen, et 42 192 dans toute l'agglomération.

Les sites de rencontres recensent aussi des centaines de “chercheurs”. Six groupes sont spécifiquement consacrés aux célibataires hommes et femmes sur le réseau social Facebook. Le plus important peut se targuer de rassembler 230 membres.

Mais “ tout le monde ne parvient pas à trouver l'âme sœur sur Internet ”, avance Jean-Paul Garnier, directeur de l'agence matrimoniale Unicis à Caen. “ 80% de nos “clients” ont essayé Internet sans succès. En revanche, ils sont plus motivés et savent mieux ce qu'ils recherchent.”



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire