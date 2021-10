Washington (AFP). L'humanitaire américaine Kayla Mueller, otage de l'EI, est morte

L'humanitaire américaine Kayla Mueller, retenue en otage par l'organisation de l'Etat islamique, est morte, ont annoncé mardi la famille de la jeune femme et Barack Obama qui a promis de "retrouver" les responsables de son décès. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Kayla Jean Mueller", a indiqué le président américain dans un communiqué. La Maison Blanche a précisé qu'un message envoyé par les jihadistes de l'EI à la famille de la jeune femme a permis de confirmer son décès. Sans détailler les circonstances de la mort de Kayla Mueller, Barack Obama a assuré "que les Etats-Unis retrouveront et traduiront en justice les terroristes responsables de la captivité et de la mort de Kayla". Dans un communiqué séparé, le secrétaire d'Etat John Kerry a assuré que "l'EI, et l'EI seul, est responsable" de la mort de Kayla Mueller. La jeune femme, originaire d'Arizona (sud-ouest des Etats-Unis), avait été enlevée à Alep, dans le nord de la Syrie, en août 2013. Sa mort avait été annoncée vendredi par les jihadistes de l'EI. Selon eux, la travailleuse humanitaire de 26 ans a "péri dans un bombardement de l'aviation de la coalition croisée d'une position à l'extérieur de la ville de Raqa", la "capitale" du califat auto-proclamé de l'EI. La "coalition croisée" désigne la coalition emmenée par les Etats-Unis qui bombarde les positions jihadistes en Syrie et en Irak, deux pays dont de larges pans sont contrôlés par l'EI. Tout en se disant "très préoccupés", les Etats-Unis avaient tout d'abord dit ne pas disposer de preuve du décès de Kayla Mueller. Mais la Maison Blanche a expliqué mardi que l'organisation de l'Etat islamique avait envoyé un "message" aux proches de la jeune femme ce weekend, dans lequel certaines informations ont permis de confirmer son décès. Sa famille a dit avoir "le coeur brisé". "Kayla était une travailleuse humanitaire dévouée et pleine de compassion. Elle a consacré sa courte vie à aider tous ceux en manque de liberté, de justice et de paix", ont écrit ses parents, Carl et Marsha Mueller.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire