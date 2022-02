Pas de nouvel album pour Jean-Jacques Goldman

L'écrivain Bernard Violet qui est l'auteur d'une biographie de Jean-Jacques Goldman (non autorisée) avait déclaré dernièrement que l'artiste était en préparation d'un nouvel album. C'était aussi le ressenti de certains fans qui voyaient un retour de leur idole dans le duo qu'il a réalisé avec Grégoire sur son dernier album.

Cependant Jean-Jacques Goldman a tenu à éclaircir les choses dans le quotidien 20 minutes où il a transmis ce message à la rédaction: "Je lis dans le journal 20 Minutes que vous prédisez une sortie d'album cette année. Je peux vous assurer que je ne sortirai rien dans les prochaines années, je n'ai aucun projet à ce jour. Je vous communique cette précision parce que je suppose qu'on vous sollicite régulièrement, et je trouve dommage que les gens n'aient pas les bonnes informations".

Pas de projet donc pour le moment, il continue cependant à écrire et composer pour d'autres artistes et à participer à des spectacles et causes comme Les Enfoirés à la fin du mois de janvier sur TF1.