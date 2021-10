Centenaire de 14-18 : appels à projets dans la Manche

Expositions, commémorations, écrits, etc : de 2014 à 2018, de nombreux projets mémoriels seront liés au Centenaire de la Première guerre Mondiale. Afin de distinguer les plus innovants et structurants, un label "Centenaire" a été créé par l'Etat. Il apporte une aide financière et de la visibilité à certains projets sur tout le territoire et à l'international. Il signale une qualité reconnue par la Mission du Centenaire de 1914-1918.



Le label est obligatoire pour une obtenir un financement de la Mission du Centenaire. En premier lieu, il s'agit de soumettre le projet au Comité Départemental du Centenaire de la Manche. Le dossier, téléchargeable sur internet, doit être complété et remis avant le 20 février à l'Office National des Anciens Combattants.

Les projets retenus seront présentés à la Mission du Centenaire avant le 2 Mars 2015. Une sélection définitive se verra remettre la labellisation "Centenaire".



"Le Centenaire touche à l'intime, à l'émotionnel, et concerne toutes les strates de la société française" indique Thomas Pouty, directeur de l'Office National des Anciens Combattants dans la Manche. Des entreprises participent également au financement des projets labellisés. Le Centenaire a ainsi des répercussions et des implications qui dépassent le seul champ mémoriel de l'Etat.

BONUS AUDIO - Ecoutez Thomas Pouty, directeur de l'Office National des Anciens Combattants dans la Manche :

Jean-Marc Sarrauste