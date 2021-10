Les amoureux redoutent l'électroménager et la vaisselle en cadeaux lors de la St Valentin

Lors de la Fête des amoureux, les cadeaux redoutés ressemblent aux mêmes que craignent les Français à Noël. Valentins et Valentines ne voudraient surtout pas se voir offrir un fer à repasser, une centrale vapeur ou un aspirateur. La vaisselle s'impose comme le deuxième cadeau craint, et la cravate est le troisième.

A l'inverse, les parfums auront bien la cote. 15% des Français en offriront le 14 février. Pour les femmes, Dior J'adore sera le flacon le plus plébiscité, devant La vie est belle de Lancôme et Chanel N°5. Pour ces messieurs, le Mâle de Jean-Paul Gaultier s'imposera, avant Dior Homme et 1 million de Paco Rabanne.

Le sondage Toluna QuickSurveys a été réalisé par Internet en France le 8 et 9 février 2015 auprès d'un échantillon de 3.009 personnes de 18 ans et plus