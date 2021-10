Les petites tranches de vies d'Amélie Affagard

Comment sont nés ton projet perso et ton cd?

"C'est grâce à Frédéric Pichot que ce projet est né. C'était le saxophoniste et un des compositeurs de la Familia, il a arrangé mes premières chansons et m'a encouragé dans cette voie. Quant à l'album lui-même il est né grâce à une souscription sur internet. ils sont plus de 100 à m'avoir soutenu et à avoir cru en mon projet et ils seront les premiers à recevoir mon CD. "

Quelle part accordes-tu au texte?

"J'écrivais déjà pour la Familia, des textes et certaines musiques. A cette époque je composais en espagnol car c'est une langue qui chante, mais il m'est évidemment plus facile de faire sonner les mots dans ma langue maternelle, donc j'écris essentiellement mes textes en français aujourd'hui. Pour moi le texte est essentiel, c'est pourquoi, pour la présentation de l'album à Grand-Couronne j'ai choisi une version intimiste et acoustique avec guitare, flûte et contrebasse. Cette version mise au point avec Phil Vermont et Clément Landais met le texte en valeur. La batterie apparaît parfois sur l'album grâce à la participation de Greg Fugen, mais elle ne constitue qu'un léger soutien rythmique pour que la mélodie du texte prime. "

Quels sont tes sujets favoris?

" Je raconte mes rencontres et je m'inspire de mes aventures personnelles. Ce sont souvent des cris de colère. Mes chansons jouent sur l'émotion : dans l'album on passe du rire au larmes. Les univers suggérés par mes chansons sont très divers. A l'heure actuelle j''ai composé plus de 20 chansons, mais pour l'album j'ai choisi celles qui expriment le plus de choses, celles qui sont les plus représentatives de mon répertoire."

L'album est très éclectique, pourquoi cela?

"Tout mettre en musique s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai pu faire auparavant. C'est pourquoi la dernière chanson est en espagnol comme lorsque je composais pour la Familia. Dans cet album on retrouve des références nettes à la musique latine, à la musique tsigane et au bal musette, choisies en fonction de mon parcours et de mes affinités."

Vendredi 20 février à 20h. L'avant-scène à Grand-Couronne. Tarifs 7 à 10E. Réservation au 02 32 11 53 55

L'album sera en vente le soir du concert puis à la librairie Le Rêve de l'escalier à Rouen.