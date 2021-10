Musique à Caen : découvrez le premier clip du groupe Ghost Friends

Au cœur de cet énergique groupe caennais, on retrouve des membres d'autres formations de la pétillante scène musicale caennaise : Martin de SAmBA De La mUERTE et Concrete Knives, Dorian de Situations, Boris de Goldwave et Aurélien de Bleecker, St Summer. Ce quatuor bas-normand dévoile des sonorités grunge punk nineties, puisant ses influences outre-Atlantique.

Ils ont dévoilé un nouveau clip pour Here It's So Cold, morceau issu de leur dernier EP éponyme. Pour ce clip, le groupe confie s'être "librement inspiré" du film Something Wicked This Way Comes de Jack Clayton. Découvrez le nouveau clip de Ghost Friends sur tendanceouest.com