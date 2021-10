L'US Quevilly en route vers un nouvel exploit en Coupe de France ?

Les Quevillais referont t-ils le coup de 2010 ? A l’époque, les Quevillais, déjà en CFA, s’imposaient au stade Robert Diochon (3-1) face aux Boulonnais qui évoluaient alors en Ligue 1 et qu’ils avaient dominé. Aujourd’hui, la donne n’est plus la même : si les Jaunes et Noirs sont toujours 2e du championnat de CFA, les Nordistes évoluent eux en National et sont aujourd’hui 4e du classement.

Un match sûrement particulier pour les quatre rescapés de cette époque, Grégory Beaugrard, Frédéric Weis, Abdel-Majide Ouahbi et Joris Colinet qui se verraient bien continuer le parcours encore une fois dans cette compétition.

Après avoir préparé leur match avec une mise au vert à Forges-les-Eaux, les joueurs de Manu Da Costa seront accompagnés par des centaines de supporters qui partiront en car du stade Lozai pour supporter les Jaunes et Noirs.

Tous derrière l’US Quevilly !