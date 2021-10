Lausanne (AFP). Fifa: les quatre candidats éligibles

La commission électorale de la Fifa a officiellement déclaré lundi éligibles les quatre candidats à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football prévue le 29 mai. Après les retraits des Français Jérôme Champagne, qui n'a pas présenté les cinq parrainages nécessaires, et David Ginola, la commission électorale a déclaré éligibles Joseph Blatter, président en exercice et grand favori à sa réélection, l'ancien Ballon d'Or portugais Luis Figo, le Prince Ali, un des vice-présidents de la Fifa, et Michael van Praag, président de la Fédération néerlandaise. "Après avoir effectué les vérifications réglementaires, la Commission électorale ad hoc a officiellement déclaré tous les candidats éligibles à l?élection de la présidence de la Fifa", a indiqué la Fifa dans un communiqué. Chacun des quatre candidats "a fait l'objet d?une enquête d?habilitation menée par la chambre d?instruction de la Commission d?éthique", a ajouté la Fifa. Joseph Blatter, 78 ans, président depuis 1998, a eu sans problème ses parrainages (une majorité des six Confédérations qui composent la Fifa ont promis en juin dernier lors du Congrès de Sao Paulo de le soutenir) et remplit évidemment l'autre critère principal pour être candidat : avoir joué un rôle actif dans l'administration du football, à l'échelon national ou international, pendant deux de ces cinq dernières années. Le prince jordanien Ali bin Al Hussein, dit prince Ali, 39 ans, un des vice-présidents de la Fifa, et Michael van Praag, 67 ans, président de la Fédération néerlandaise, présentent les dossiers les plus solides selon les critères de la Fifa. Candidat surprise, Luis Figo, 42 ans, ancien milieu de terrain vedette du Real Madrid et de l'Inter Milan, présente lui un beau palmarès de joueur (ancien Ballon d'Or notamment) mais pourrait pâtir de son manque d'expérience et de soutien dans les instances.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire