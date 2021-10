Rouen : Auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges au Trianon Transatlantique

On retrouvera ainsi Aloha Orchestra, NUIT, Ellah A.Thaun, Tallikster et For The Hackers. Chaque groupe aura trente minutes pour convaincre le jury et gagner un éventuel passage au Printemps de Bourges, qui se déroulera du 24 au 29 avril.



Aloha Orchestra

Formé en 2010 lors d'un voyage en Amérique Latine, le groupe issu du Havre, Aloha Orchestra, trouve son inspiration dans les terres d'Argentine. Ce projet mené par Jean-Baptiste Mabille dévoile une pop lumineuse, entre l'univers des LCD Soundsystem, des Drums et de Local Natives.



Tallikster, Rouen

Créatrice d'un véritable melting-pot musical, Eleonore Chomant alias Tallikster délivre un univers à la croisée du folk, de l'électro, de la pop et du trip-hop. Bercée par sa formation de violoncelliste classique dès l'âge de 8 ans, cette multi-instrumentiste se met à la guitare à l'adolescence, élargissant son paysage musical et ses influences jusqu'à l'électro, le trip hop et le post rock. Elle offre ainsi une atmosphère mélancolique et envoutante singulière.

Nuit

Tout droit venu du Havre, Nuit nous propose de visiter l'obscurité au gré de sonorités atmosphériques et éthérées, teintées de touches rock, électroniques et ethniques. Véritable voyage cosmique, la musique de ce quintet oscille entre minimalisme et abondance, s'inscrivant dans la lignée musicale de la scène trip hop et électro rock anglo-saxonne.

Ellah A.Thaun

Armée de sa guitare folk et d'un sampler, la musicienne de 27 ans n'en n'est pas à son galop d'essai. Elle a déjà publié une quinzaine d'EP ou albums sur son mini-label fictif Hyperdelic Transmanifesto Catalogue. Entre évasions expérimentales et énergie pop-rock, elle offre une musique déstructurée et mélodique.

For The Hackers