The Voice: les 9 nouveaux talents du samedi 7 février 2015

Ils étaient trente-huit, ils sont désormais quarante-sept à l'issue de la cinquième session des auditions à l'aveugle de The Voice 4, diffusée sur TF1 ce samedi 7 février 2015. Julie Gonzalez a été la première à convaincre les coachs : après elle, huit voix ont attiré l'œil des coachs, avec dans l'ordre Alvy Zamé, Jérémy Charvet, Victoria Adamo, Leah, Guilhem Valayé, Dalia, Nog et Ketlyn.

Cinq filles et quatre garçons

Vous l'avez lu : parmi les neuf recrues de la soirée, on compte cinq voix féminines (Julie Gonzalez, Victoria Adamo, Leah, Dalia, et Ketlyn), et donc quatre talents masculins (Alvy Zamé, Jérémy Charvet, Guilhem Valayé et Nog). Au total, les filles représentent désormais 60% des effectifs de nos coachs, avec 28 voix contre 18 pour les hommes. Et à côté d'eux, on retrouve le duo mixte Fergessen...

Zazie frappe fort en attirant vers elle les deux révélations de la soirée

Concernant les coachs, que dire si ce n'est que Zazie a encore frappé un très grand coup ce samedi 7 février 2015, attirant deux talents qui ont réussi le tour de force de faire se retourner tous les coachs ! Alvy Zamé et Guilhem Valayé filent donc Zazie, Mika a recruté Jérémy Charvet, Dalia et Nog, tandis que Florent Pagny a attiré vers lui Leah et Ketlyn. Enfin, Julie Gonzalez et Victoria Adamo ont dit oui à Jenifer : à noter que Victoria intègre pour la deuxième fois la Team Jenifer, après l'avoir fait lors de la première saison de The Voice Kids !