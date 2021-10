Les rayons livres de Thé Majuscule se déplacent rue du général Leclerc

Thé Majuscule, cette enseigne bien connue des Rouennais, a changé de locaux. Anciennement située place de la Calende, la partie restauration s'est installée au 208 rue Martainville à la rentrée 2014, tandis que Jean-Marie Daburon a transporté ses rayonnages de livres anciens, il y a une semaine, rue du Général Leclerc.

Outre le déménagement des ouvrages, et on sait combien pèse un carton de livres - n'oublions pas que "livre" signifie aussi "500 grammes" ... - Jean-Marie Daburon s'est attelé à la lourde tâche de les reclasser par thèmes. "La difficulté, se souvient-il, était de savoir à l'avance pour un thème donné, Histoire, Policier, etc. de combien d'espace linéaire j'allais avoir besoin."

Tous ces livres viennent soit de particuliers, qui se présentent directement à la boutique, où chez lesquels se rend Jean-Marie Daburon pour faire son choix dans une bibliothèque dont ces derniers souhaitent se débarrasser, soit au cours de ses visites dans les vide-greniers, les foires aux livres ou brocantes. Car il y a un marché du livre d'occasion, qui ne contrarie en rien le marché du livre neuf des librairies indépendantes, simplement, constate Jean-Marie Daburon, "les deux sont complémentaires."

Du livre de poche à la Pléiade

Dès l'ouverture de la bouquinerie à la nouvelle adresse, la clientèle d'habitués est revenue - habitués parmi lesquels se comptent des collectionneurs attachés à un genre particulier, un auteur, ou une collection. Car ici, on trouve de tout, du Livre de Poche aux Nelson, en passant par la prestigieuse collection de la Pléiade. Car, souligne Jean-Marie Daburon, "il faut entretenir sa culture générale afin de répondre aux besoins des clients, répondre à leurs questions, et mieux les orienter vers le type de livres qu'ils recherchent."

Il faut aussi entretenir sa mémoire, pourrait-on ajouter, car il sait toujours en gros s'il possède tel ou tel livre dans son stock, stock en perpétuel mouvement. Des touristes aussi poussent la porte de la boutique. Mais que le client soit un habitué ou simplement de passage, si Jean-Marie Daburon n'a pas le livre qu'il cherche, il n'hésite pas à l'orienter vers un confrère, afin que sa recherche soit satisfaite.

Nul doute que dans les nouveaux locaux de Thé Majuscule, chacun trouvera son bonheur en parcourant les rayonnages, de Abell à Zweig.