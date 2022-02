Deauville célèbre les 1100 ans de la Normandie chaque mois de 2011

'Il s'agit de mettre en évidence tout ce qui valorise la normandie : son patrimoine littéraire, historique et architectural, tout comme ses forces actuelles, qu'elles soient économiques ou scientifiques”, explique Philippe Augier, le maire de Deauville.



Chaque mois portera une thématique. Janvier, c'est l'histoire de la Normandie. Février, les sentiments de bonheur. Mars, l'économie de la région. Avril, l'art. Mai, la gastronomie. Juin, le débarquement. Juillet, les grands couturiers.



“Chaque semaine, au moins un événement animera la cité à travers quatre rendez-vous : le grand format, un événement majeur et grand public, la chronique, la Normandie vue par des experts, la Normandie en cinéma et une échappée, visite liée à la thématique”. S'ajoutent à ce calendrier des rendez-vous littéraires et des conférences historiques réguliers. L'occasion de voir Deauville plus normande que jamais !





Pratique : 02 31 14 02 02 et www.deauville.org



