Paris (AFP). Filière jihadiste: six interpellations dans les régions de Toulouse et d'Albi

Six personnes soupçonnées d'appartenir à une filière jihadiste ont été interpellées tôt dimanche matin dans les régions de Toulouse et d'Albi, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans un communiqué. L'opération a été ordonnée par des magistrats du pôle antiterroriste de Paris, saisis d'une information judiciaire ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste et financement du terrorisme", affirme le ministre sans plus de précision. Le communiqué ne précise pas s'il s'agit d'une information judiciaire ouverte récemment. L'opération a été menée par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Cinq personnes ont été interpellées à Albi et ses environs, la sixième dans la région toulousaine, a confié à l'AFP une source proche de l'enquête. Elles sont soupçonnées de transferts de fonds douteux et d'avoir recruté des candidats au jihad, selon cette source. Les enquêteurs cherchent également à vérifier si certaines d'entre elles se sont rendues en Syrie. "Ce nouveau coup de filet intervient cinq jours après l'interpellation pour des motifs similaires de huit personnes dans les régions parisienne et lyonnaise, dont cinq ont été mises en examen samedi, et quatre écrouées", rappelle Bernard Cazeneuve dans le communiqué.

