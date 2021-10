Paris (AFP). Filière jihadiste: six interpellations dans la région de Toulouse et Albi

Six personnes soupçonnées d'appartenir à une filière jihadiste ont été interpellées tôt dimanche matin dans la région de Toulouse et Albi, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans un communiqué. L'opération a été ordonnée par des magistrats du pôle anti-terroriste de Paris, saisis d'une information judiciaire ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste et financement du terrorisme", affirme le ministre sans plus de précision.

