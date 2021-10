Sports en Basse-Normandie : Les résultats de ce samedi

Football :

La passe de 4 pour le Stade Malherbe de Caen !

Caen a enchaîné un quatrième succès de rang 2 à 0 contre Toulouse, lors de la 24e journée de Ligue 1 ce samedi soir.

Une victoire particulièrement précieuse, Caen remonte ainsi à la 14ème place.

Grâce ce succès Caen se donne donc de l'air avec quatre points d'avance sur la zone rouge, dont se rapprochent dangereusement les Toulousains, 17e, avec deux longueurs d'avance sur Evian, premier relégable.

Satisfaction et critiques aussi du coach caennais Patrice Garande.

Patrice Garande Impossible de lire le son.

Dans le même temps, Marseille, a été tenu en échec à Rennes 1 partout et a manqué l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 et de mettre la pression sur ses deux rivaux, Lyon et le PSG, qui s'affrontent ce soir à 21h00 en clôture de cette 24ème journée.

Ligue 2 ;

Laval est allé faire un nul 0 partout à Ajaccio.

Même score de parité pour Le Havre qui était à Créteil.

Au classement, Laval est 8ème, le Havre 10ème.

National ;

Avranches s’incline 1 à 0 face au leader, le Paris FC. Au classement Avranches est 5ème .

CFA 2 ;

Granville est allé faire un nul 0 partout à Dinan-Léhon ; rude défaite à la maison de Saint-Lô, 3 à 0 face à Sablé-sur-Sarthe.

Au classement, Granville est 5ème, Saint-Lô 11ème.

Basket-ball :

Ligue Féminine, victoire de Mondeville 74 à 65 face à Hainaut.

N1F

Ifs le leader s’impose sur le parquet de Wasquehal 68 à 62.

N2F

La Glacerie s’impose 77 à 62 face à Gravenchon.

Victoire d’Alençon 63 à 56 à Mondeville.

Au classement, La Glacerie reste leader, Alençon est 6ème, Mondeville est 8ème.

N2M

Caen s’impose très largement 87 à 46 face à Ardres.

Défaite de Cherbourg, 76 à 81 à Gravenchon

Caen reste leader avec deux longueurs d’avance sur Vitré. Cherbourg est 4ème.