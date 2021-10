Sortir dans l'Orne : lundi 9 février

Le Parc animalier d'Ecouves vient de ré-ouvrir ses portes. Après une trève hivernale bien méritée, les pensionnaires du parc sont à nouveau prêts à accueillir les visiteurs. Dans ce parc de 12 hectares de pleine nature, ce ne sont pas moins de 200 animaux d'une trentaine d'espèces différentes qui cohabitent à l'année. Une bonne idée de sortie à faire en famille pendant les vacances. Le parc est ouvert tous les jours de 11h à 19h.



Samedi c'est la Saint-Valentin, l'occasion rêvée de passer du bon temps avec votre partenaire et ça démarre avec la déco choisie pour votre table. Pour le repas, retrouvez des idées de recettes sur tendanceouest.com



Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Profitez de plus de 80 attractions pour petits et grands avec quelques nouveautés. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.