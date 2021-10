Sortir dans la Manche : mardi 10 février

Rénovée et modernisée, la Place de Gaulle de Cherbourg-Octeville accueille à nouveau les marchés chaque mardi, jeudi et samedi. Des stands de commerçants passagers seront également installés rue des Halles, lorsque les travaux du Café du Théâtre et de la passerelle seront achevés. Retrouvez toutes ces infos sur www.ville-cherbourg.fr

A Saint-Lô, tous les soirs sauf le dimanche, le restaurant Le Majestic vous propose de manger des tapas en regardant un film. Demain, venez voir Spiderman 1, vendredi c'est vendredi 13 et samedi Pretty Woman. Retrouvez toute la programmation sur www.restaurant-le-majestic.com

Ce samedi participez à la soirée Twin à la Bazoge dans le sud Manche. Première soirée concert de l'année sur le thème de la Saint-Valentin. L'occasion de se retrouver dans une ambiance festive, conviviale et fêter le rendez-vous des amoureux. Rendez-vous à la soirée Twin spéciale Saint-Valentin ce samedi dés 23h, toutes les infos sur tendanceouest.com