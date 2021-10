Horse-ball, après les Jeux Equestres Mondiaux, les championnats de France à Saint-Lô

26 équipes venues des 4 coins de l’hexagone, 260 cavaliers.

Cette discipline sportive hippique qui a été mise en lumière cet été lors des Jeux Equestres Mondiaux. Un vrai succès avec un manège complet avec 3 000 spectateurs !

Ce week-end, Saint-Lô accueille ainsi pour la 10ème année consécutive ces étapes du championnat de France.

Ecoutez Sernin Pitois, membre de l’association Coup d’Envoi d’Agon-Coutainville qui organise la manifestation.

Au programme de ces championnats de France de Horse-ball : Pro Élite Mixte, la Pro Élite Féminine et la Pro Mixte.

En Pro Mixte, Rouen tentera de retrouver sa place sur le podium avec 2 matchs face à Mash (1er) et Lyon (2ème).

En Pro Élite Féminine, les locales de Coutainville Agrial tenteront de se rapprocher de la première place en étant opposées à Meurchin et Montpellier. Le samedi, le match entre Chambéry et Montpellier respectivement 2ème et 3ème en 2014 devrait valoir son pesant d'or.

en Pro Élite Mixte, l'équipe de Coutainville Izzéa devra batailler avec l'équipe de Bordeaux (2ème en 2013 et 2014) mais également avec les promus de Loire sur Rhône afin de garder le podium en ligne de mire. A noter également, les rencontres qui opposeront Arles HCC à Bellegarde et Angers à Bordeaux.

C’est à vivre, ce week-end au Pôle hippique de Saint-Lo samedi et dimanche.