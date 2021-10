Concours: Les Web’trophées Normandie 2015

Les Web’trophées Normandie, organisés par les CCI de Normandie, mettent en valeur les meilleurs sites internet des entreprises.

Toutes les entreprises normandes disposant d’un site internet peuvent participer.

Quatre catégories sont ouvertes :

*commerces et services aux particuliers,

*industries et services aux entreprises,

*tourisme,

*e-commerce



Inscriptions sur www.webtrophees-normandie.fr jusqu'au 14 février 2015.

Les sites seront jugés par des comités territoriaux et régionaux sur les critères suivants :

Le respect de la législation qui s’impose à tout éditeur de site internet (critère éliminatoire).

L’ergonomie et la navigation

L’actualisation des informations

Le référencement

La stratégie marketing et le social media

La valorisation des produits, les conditions générales de vente…

Ecoutez Annaëlle Martinet, assistante de direction du zoo de Champrépus qui a gagné le prix tourisme l'an dernier, nous parler de son expéricane: