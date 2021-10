Deux conduites en état d'ivresse à Rouen

Le premier automobiliste, âgé de 43 ans et domicilié à Rouen, a été contrôlé à 00h30 alors que son véhicule était accidenté sur la voie de bus, rue de la République à Rouen. Le conducteur sent l'alcool et les policiers décident de le soumettre à l'éthylomètre. Résultat, 1,58g d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule de dégrisement.

Le second automobiliste, âgé de 19 ans, a lui été contrôlé par Police Secours à 3h30, rue Jean Lecanuet. Les policiers ont décidé de l'interpeller quand ils l'ont vu franchir une ligne blanche pour éviter un ralentisseur. Il explique ne pas avoir le permis. Il est également soumis à l'éthylomètre et possède 1,24g d'alcool dans le sang.