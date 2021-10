Bruxelles (AFP). La zone euro en déflation en 2015, selon la Commission européenne

La zone euro sera en déflation en 2015, avec une baisse des prix de 0,1% en moyenne sur l'année, selon les prévisions de la Commission européenne. La tendance devrait s'inverser en 2016, grâce à un impact moindre des prix de l'énergie, une demande intérieure plus forte et les mesures de la Banque centrale européenne pour injecter des liquidités dans l'économie. L'inflation devrait atteindre l'an prochain 1,3% en moyenne dans la zone euro. La Commission a nettement révisé sa prévision d'inflation pour 2015. En novembre, lors de ses précédentes prévisions, elle anticipait encore une hausse moyenne des prix de 0,8% sur l'ensemble de l'année. La déflation est caractérisée par une baisse des prix sur une période prolongée, qui entraîne des risques pour la croissance en pesant sur les salaires et la consommation. En 2015, la hausse des prix des produits importés, en raison de la faiblesse de l'euro, ne suffira pas à compenser l'effet de la baisse des prix pétroliers, au moins dans la première partie de l'année, anticipe la Commission. La relative lenteur de la reprise économique et un taux de chômage toujours élevé dans de nombreux pays de la zone euro vont aussi peser à la baisse sur les prix: le chômage, en particulier, empêche une pression à la hausse sur les salaires. La tendance devrait s'inverser au deuxième semestre, et particulièrement en fin d'année, avec une inflation qui devrait s'établir autour de 0,4% au dernier trimestre. En 2016, les prix de l'énergie et des autres matières premières devraient commencer à remonter, alimentant la hausse générale des prix. S'y ajouteront une hausse de la demande intérieure et des prix des produits importés. A 1,3% en 2016, l'inflation resterait toutefois inférieure à l'objectif de moyen terme de la Banque centrale européenne, qui est de maintenir une inflation inférieure, mais proche de 2%.

