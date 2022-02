Cross départemental (14) : Charles Henry a "retrouvé de bonnes sensations"

Charles, vous commencez l'année par un troisième titre régional. Comment vous êtes-vous senti ?

Il s'agissait de ma première course depuis le mois de novembre. J'en suis satisfait, j'ai retrouvé de bonnes sensations. Je dois maintenant confirmer avant les gros objectifs de février : les interrégionaux (le 13 février) et les championnats de France de cross long (le 27 février).



Vous vous alignerez dimanche 9 janvier au championnat départemental à Creully : dans quel but ?

Je vise la victoire. C'est surtout une course qui fait partie de mon cycle d'entraînement qui englobe également le cross des pompiers et les régionaux de cross long, le 30 janvier. Ensuite, on fera monter la forme. Il n'y aura plus de grosses séances, juste des footings, pour être prêt sur mes deux objectifs de l'hiver. Je suis assez déçu de ma première moitié de saison. J'espère passer un cap.



